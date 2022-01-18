Боррель заявил о согласии ЕС пересмотреть европейскую структуру безопасности Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС согласен с тем, что европейскую структуру безопасности необходимо пересматривать. При этом он добавил, что нужно менять и повестку переговоров, увеличивать число их участников. Об этом он заявил во время своего выступления на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам.

- 24 января 2022 года у нас запланировано заседание Совета министров иностранных дел ЕС ... с сегодняшнего дня мы будем готовить свои предложения. У нас должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности, - заявил Боррель.

Также он подчеркнул, что с 1970-х годов "многое изменилось, в том числе то, что касается архитектуры безопасности Европы - к примеру, СССР теперь не существует".

Накануне Боррель заявлял, что Европейский союз продолжит готовить новые санкционные меры в отношении России в координации с партнерами. По его словам, Евросоюз отвергает попытки Москвы воссоздать зоны влияния в Европе, а также решил усилить координацию с Вашингтоном и НАТО в рамках Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).