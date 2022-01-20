МИД Венгрии обвинил Украину в нарушении прав этнических венгров

МИД Венгрии заявил о нарушении прав нацменьшинств на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал на ряд серьезных изменений, которые должна провести Украина прежде, чем думать о евроатлантической интеграции. Такое заявление Сийярто сделал в четверг 20 января, находясь в Нью-Йорке, куда глава венгерского МИД приехал для участия в мероприятиях ООН.

«Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции», - цитирует Сийярто ТАСС.

Глава МИД Венгрии отметил одно из направлений, в котором, по его мнению, нужно работать Украине.

«Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков», - сказал венгерский министр.

Сийярто отметил, что Украина, в частности, серьезно ущемляет права этнических венгров и назвал антидемократическим закон, лишающий права занимать общественные должности лиц с двойным гражданством.

«Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются. Закон, который запрещает лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим», - сказал он.

Сийярто заявил, что Венгрия никогда не примет подобного подхода к национальным меньшинствам.

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