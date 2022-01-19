Британцы поставили Киеву противотанковые ракеты "следующего поколения": Рассказываем, что это за оружие

Разгрузка полученных из Британии ракет в аэропорту "Борисполь". Фото: YouTube

Многие наверняка недавно видели эти телекадры: в киевском аэропорту "Борисполь" из военно-транспортного самолета ВВС Великобритании выгружаются "пакеты" загадочных ракет. А представитель украинской стороны "на картинку" долго пожимает руку английского офицера и озаряет его благодарной улыбкой до ушей. Эти же кадры с утра до вечера крутили по телевидению почти всех европейских стран НАТО, а также в США. И голос диктора за кадром: "Британия передала Украине лучшие противотанковые ракетные комплексы и тысячи (на самом деле 1100- ВБ) ракет к ним!".

Название вооружения не уточнялось. Порывшись в своем огромном фотоархиве иностранной боевой техники, я обнаружил противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), сильно похожий на британский NLAW. Мои знакомые консультанты и эксперты подтвердили: да, это тот самый "зверь". Но уточнили, что его спецы еще называют гранатометом одноразового пользования.

Ну и что он из себя представляет? Что может?

Это легкое (переносное) противотанковое оружие последнего поколения,

Бахвалистые британцы и шведы (это их совместная продукция) считают его одним из лучших в мире в своем классе (ну еще бы! Какая мать не похвалит своего ребенка)?

И на мировом рынке вооружений расхваливают его на все лады (потому все их саморекламные комплименты надо делить минимум на треть).

Название NLAW идет от сокращения - Next Generation Light Anti-tank Weapon.

Внешний вид противотанкового комплекса NLAW. Фото: YouTube

Ну а что же рассказывают о своем детище конструкторы?

Ракета запускается с плеча и вроде способна уничтожить танк одним выстрелом. Она приводится в боеготовность за пять секунд одним солдатом. Вся "система" весит 12,5 кг. Она легче противотанковых комплексов Javelin (22 кг) и может запускаться из замкнутого пространства.

Комплекс может поражать цель на дальности в 800-600 метров и пробивать броню толщиной более 500 мм.

Точность - практически стопроцентная. Производится NLAW шведским концерном SAAB в сотрудничестве с Минобороны Британии и находится на вооружении около десяти стран мира. Принцип его действия схож с Javelin, хотя и несколько отличается.

Главным отличием комплекса NLAW от Javelin является реализация принципа "выстрелил-забыл" без применения тепловизионных систем. Наведение ракеты осуществляется с помощью режима "прогнозируемой прямой видимости" (predicted line-of-sight, PLOS).

Ракета NLAW управляется компьютером, входящим в комплекс, который рассчитывает скорость и траекторию полета к цели. Снаряд разрывается над башней, "прошивая танк огненными струями" - такая формулировка используется в одном из промо-видео этого ПТРК.

Ударное ядро поражает цель в наиболее уязвимое место. Активация боевой части происходит с помощью оптического и магнитного сенсоров. Существует и вариант прямого пуска, когда необходимо уничтожить цель на минимальной дистанции (не менее 20 метров), без необходимости сопровождения цели.

Ракета NLAW также может поразить объекты в окопе или капонире. Для сравнения: стоимость одной ракеты Javelin- $ 177,6 тыс. (а всего комплекса - $210 тыс). Ракета и весь комплекс NLAW значительно дешевле - соответственно $80 и $30 тыс).

Ракета NLAW управляется компьютером, входящим в комплекс, который рассчитывает скорость и траекторию полета к цели. Фото: YouTube

В ПРИЦЕЛЕ - ДОНЕЦК И ЛУГАНСК?

А тем временем и военные, и цивильные граждане Украины гадают: где же найдут применение эти самые "гранатометы одноразового пользования"? Некоторые спецы утверждают: такое оружие лучше всего подходит для боев в городе. И хотя его основное предназначение - борьба с танками и бронетехникой противника, NLAW может эффективно долбить опорные пункты и огневые точки, устроенные в домах.

А если учитывать, что 125-тысячная группировка украинских войск уже нацелена на Донецк и Луганск, то вот вам и "бои в городе"...

Многие украинские социальные сети уже забиты восхищенными эпитетами и "аплодирующими ладошками".

А вот у профессора Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского Натальи Семенченко совсем другие чувства. Она написала на своей странице в Facebook: «Фейсбук взорвался тысячами лайков, а я готова плакать"… Она процитировала одно из сообщений в украинских СМИ: «Британское минобороны предоставило Украине свое самое лучшее оружие для контактных городских боев. NLAW — дорогое оружие для ближнего боя. Это средство качественного усиления для профессионально подготовленной легкой пехоты, которая ведет бой в городе…».

Как отмечено в характеристиках британского «чудо-оружия», доверять «такую уникальную и дорогостоящую систему можно только операторам с отличным тактическим мышлением в составе хорошо подготовленных подразделений, чтобы точно понимать, куда и когда стоит стрелять такой ракетой».

На это Семенченко заметила: «А я сомневаюсь, что у нас много таких... Городские ближние бои — это ужасно! Это огромное количество жертв среди мирного населения! И это неизбежно и уже доказано опытом».

Профессорша перечислила несколько городов, которые в ходе недавних войн превратились в страшные руины...

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес успокаивает перепугавшихся украинцев (и россиян): «Эта система с малым радиусом действия носит явно оборонительный характер... Это не стратегическое оружие и угрозы России не представляет».

Уоллесу поддакивает замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко:

«Британские противотанковые средства будут использоваться исключительно в оборонных целях - для защиты критической инфраструктуры и мирного населения».

Если «в оборонных целях», то кто будет нападать? И пьяному украинскому ежику понятно - Россия. А какая "критическая инфраструктура" сегодня находится в заснеженных донецких полях, где сосредоточена явно с недобрыми намерениями почти половина украинской армии? Грузовики с самогоном и салом? А какому киевскому идиоту придет в голову, что Российская армия будет уничтожать мирное население ДНР/ЛНР? То самое население, которое и сегодня расстреливают из танков и пушек украинские каратели. Или, может быть, я не понимаю, о каких именно "городских боях" рассуждают сегодня киевские ястребы. О боях в Краматорске и Славянске? В Харькове и Днепре? В Сумах и Киеве? Ну вы понимаете, о чем я...

КСТАТИ

Эти «одноразовые гранатометы» состоят на вооружении британской армии с 2009 года и, по сути, самой Великобритании уже ни к чему, считают эксперты. Срок хранения оружия подходит к концу. Так что его отправка на Украину — скорее, выгодный способ от них избавиться. Да и просрочка опасна. А министр обороны Великобритании получит огромную премию за то, что таким ловким способом сэкономил Королевству сотни миллионов фунтов стерлингов на «украинской утилизации».

КТО ЕЩЕ ВООРУЖАЕТ УКРАИНУ?

США

Противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin начали поступать на Украину из США весной 2018 года. Партия насчитывала 37 пусковых установок и 210 ракет.

Бойцы ВСУ с американскими ПРК Javelin на параде в Киеве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американцы поставляли украинским военным снайперские винтовки Barret (контракт был подписан в декабре 2014 года). Оружие шло на Украину в трех модификациях – M107A1, M82 и MRAD. Первые две идут под патрон 12,7х99 мм НАТО, а третья – под .338 Lapua Magnum.

США поставили украинцам автомобили HMMWV в бронированном и обычном исполнениях. Уже в 2015 году прибыло 30 бронеавтомобилей и 100 небронированных машин. Помимо этого, США поставили ВСУ 43 автомобиля Toyota Land Cruiser в рамках военной помощи.

Украинские военные приняли на вооружение не менее 36 американских контрбатарейных радиолокационных станций AN/TPQ-36, AN/TPQ-48 и AN/TPQ-49.

Помимо этого, ВСУ получали от США гранатометы PSRL-1, радиостанции, приборы ночного видения, бронежилеты и многое другое. Киев получил также списанные в США бронекатера Island, турбовинтовые бразильские легкие штурмовики Embraer.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Лондон поставил Киеву большую партию бронетранспортеров Saxon (не менее 75). Эти машины Украина получила с 90-процентной скидкой. Англичане отправили незалежной бронеавтомобили разведки и связи Land Rover Defender.

Киев ведет переговоры с Лондоном о покупке партии самонаводящихся ракет «воздух-земля» Brimstone, использовавшихся в Сирии и Афганистане.

ЛИТВА

Она отправила Киеву примерно 150 тысяч тонн боеприпасов, в основном, патронов 5,45х39 мм. Также Вильнюс предоставил украинским военным 146 крупнокалиберных пулеметов, из которых 60 – это КПВТ, а остальные – ДШК. Позже Вильнюс отправил 7 тысяч автоматов Калашникова, патроны к ним, поделился минометами и противотанковыми орудиями, а также добавил к предыдущим поставкам еще 80 пулеметов.

ЧЕХИЯ

Чехия поставила через Польшу лицензионную версию советских БМП-1, которая имеет наименование BMP-1AK. Всего контракт предусматривает закупку 250 машин. Первая партия из 30 единиц была отправлена в 2018 году. Существует версия, что эти БМП продали Украине примерно с 20-кратной накруткой.

Помимо этого, Чехия продала 40 САУ, предположительно «Гвоздика», а также 177 крупнокалиберных пулеметов.

ПОЛЬША

Польша помогла своему восточному соседу 50 минометами М57 калибра 60 мм, 9 бронетранспортерами МТЛБ, 15 крупнокалиберными пулеметами, двумя корабельными артиллерийскими установками АК-176М, парашютными системами. Помимо этого, Варшава предоставила Киеву 100 безоткатных орудий и 5 тыс. реактивных снарядов калибра 122 мм для системы залпового огня «Град» (ранее приготовленных для утилизации).