Мария Захарова ответила главе МИД Канады, почтившей память украинцев, "павших в войне с Россией"

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый министр иностранных дел Канады Мелани Жоли почтила память киевских бойцов, погибших во внутриукраинском конфликте на Донбассе, написав в своем Twitter, что она почтила память украинцев, "павших в войне с Россией". На это отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Почтит ли госпожа Министр память тысяч гражданских на Востоке Украины, убитых силами киевского режима и руками украинских нациствующих батальонов?", - задалась вопросом Захарова.

По ее словам, следовало бы также почтить память мирных жертв операций НАТО, в которых участвовали в том числе и канадские военнослужащие, например, в Югославии.

"Интересно, сколько километров пришлось бы пройти главе МИД Канады, пожелай она почтить память жертв операций НАТО, чьи имена выложили бы в одну строку? Напомню: НАТОвские бомбардировки Югославии осуществлялись в том числе силами 6 канадских самолётов. Знаете, госпожа Жоли, сколько тогда детей погибло?", - написала официальный представитель министерства иностранных дел России.

Она также напомнила о вступлении в силу закона о языке на Украине. Закон запрещает изданиям выходить на русском языке, если эти же сообщения не дублируются на мове. Исключения, предусмотренные законом в плане использования языков, как в журналистских материалах, так и в рекламе – это английский язык и официальные языки Евросоюза, а также языки коренных народов. Русский язык не подходит ни под одно из перечисленных определений.

"Наверное, узнав об этих чудовищных для декларирующего демократические ориентиры государства реалиях, госпожа Жоли хотела приложиться к украинской стене плача по правам человека, свободе слова и в принципе цивилизованности, но такую стену не нашла, - предположила Захарова. - Ничего, стене быть — такие преступления не забываются".

Как ранее писал сайт kp.ru, видео американского авиаудара в Кабуле, в результате которого погибли 10 мирных жителей, из них семеро детей, опубликовали американские журналисты.

Кадры были сняты с двух беспилотников. Они запечатлели момент атаки на автомобиль. На записи видно, что удар пришелся по въезжающей во двор белой машине.