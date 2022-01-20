Видео авиаудара США по мирным жителям Афганистана показали журналисты

Последствия авиаудара США по мирным жителям в Кабуле Фото: REUTERS

Видео американского авиаудара в Кабуле, в результате которого погибли 10 мирных жителей, из них семеро детей, опубликовала газета The New York Times.

Кадры были сняты с двух беспилотников. Они запечатлели момент атаки на автомобиль. На записи видно, что удар пришелся по въезжающей во двор белой машине.

Напомним, 29 августа 2021 года в афганской столице прогремел мощный взрыв. Представитель Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США Уильям Урбан сообщил, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по машине с террористами в Кабуле из-за угрозы нападения смертников "Исламского государства" (запрещенная в России экстремистская организация) на столичный аэропорт.

Как выяснилось позднее, жертвами ракетного удара США в Кабуле стали десять человек, причем семеро из них – дети, младшим из которых было по два года. Все погибшие были членами одной семьи.

Как писал сайт kp.ru, впоследствии в Пентагоне признали, что удар был "трагической ошибкой". По словам главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, американское военное ведомство уже не настаивает на том, что в результате бомбардировки дроном были ликвидированы террористы. Он также сообщил, что министерство рассматривает вопрос выплаты компенсаций родственникам погибших.