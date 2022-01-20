МИД РФ: Лавров и Блинкен встретятся в Женеве 21 января 2022

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут встречу в Женеве в пятницу, 21 января 2022 года.

Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Его трансляция ведется на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

"Предстоит предметное обсуждение внесенных Россией 15 декабря 2021 года двух проектов фундаментальных документов: договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств - членов Организации Североатлантического договора", - уточнила Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Ситуация в сфере европейской безопасности подошла к критической отметке, и это вина Соединенных Штатов и НАТО.