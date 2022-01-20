Сенатор от Крыма Сергей Цеков допустил эскалацию ситуации на Украине из-за действий Киева

Сенатор от Крыма Сергей Цеков Фото; сайт Совета Федерации

Эскалация конфликта на Украине может произойти не из-за России, а в связи с действиями Киева, считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

«Мы в России понимаем, что эскалация ситуации возможна именно из-за действий Украины. Это связано в первую очередь с попыткой Киева решить проблемы Донбасса вооруженным путем», – заявил сенатор в интервью kp.ru.

По мнению Цекова, власти Соединенных Штатов «в упор не видят» того, что эскалация со стороны России невозможна. Тем не менее, отметил парламентарий, Вашингтон продолжает угрожать Москве санкциями в случае самим же Западом придуманного «вторжения» на Украину. Вместе с тем США понимают, что санкции ударят по ним самим, сказал сенатор.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее наша страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие жесткие ограничения, что это станет для России «катастрофой».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не поддаваться панике из-за слухов о возможном «вторжении» России. Он заявил, что оно «началось еще в 2014 году», а риски войны с тех пор не стали больше – вырос ажиотаж вокруг них.