Зеленский призвал граждан не паниковать из-за ситуации вокруг Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны не поддаваться панике на фоне слухов о возможном «вторжении» России. Украинский лидер записал видеообращение к гражданам, в котором заявил, что не стоит «нагнетать ситуацию, скупая гречку и спички».

«Единственный повод для паники сейчас это то, что после восьми лет войны мы до сих пор поддаемся ей. Сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было ощущение тревоги… Все информационное пространство заполнено похожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться уже завтра, в любой момент, а также о том, что мы якобы не готовы», – заявил Зеленский, чье обращение опубликовано на сайте его офиса.

По словам украинского лидера, это «вторжение началось еще в 2014 году», а риски войны не стали больше, но вырос ажиотаж вокруг них. Зеленский заверил, что Киев готов к войне, хоть и не хочет ее. Как заявил президент Украины, целью информационных атак были инвесторы и бизнес, а власти страны пытались вынудить пойти на уступки и «создать такой фон, чтобы наше «нет» звучало слабее».

Как писал сайт kp.ru, в Белом доме заявили, что «вторжения» России на Украину можно ожидать уже в этом месяце. При этом в Кремле ни раз говорили, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск происходит только на российской территории. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новые публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, назвал такие заявление голословными.