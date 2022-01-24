Лукашенко заявил, что Белоруссии придется развернуть армию близ границы с Украиной

Лукашенко заявил, что белорусский воинский контингент будет сосредоточен близ украинских границ. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии придется развернуть войска близ границы с Украиной. Об этом он сказал в понедельник 24 января. Лукашенко отметил, что обстановка на белорусско-украинской границе усложняется.

«Много сейчас разговоров по поводу наших южных границ. Обстановка все время усложняется. Переводят стрелки на наши совместные учения с Российской Федерацией», - цитирует белорусского президента БЕЛТА.

Слова Александра Лукашенко подтверждает Госпогранкомитет Белоруссии.

«С августа прошлого года в непосредственной близости от белорусских границ сосредоточена группировка силовых ведомств стран ЕС и Украины общей численностью около 32 тыс. человек. Вдоль границы продолжается возведение стационарных инженерных заграждений, активно применяется авиация, ведется разведка», - сообщили в Госпогранкомитете.

Лукашенко заявил, что в 2022 году Белоруссия развернет на границе с Украиной «целый контингент».

«В прошлом году мы провели совместные с Россией учения. В этом году проведем учения на юге Беларуси. Это для нас важно, потому что нам придется нам развернуть целый контингент белорусской армии. Это не связано ни с какой оккупацией, мы просто ходим защитить нашу южную границу», - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что усиление защиты южных границ – ответная мера.

«Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска, не понимаю, зачем», - сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не допустит оккупации Белоруссии, пока будет оставаться на посту президента этой страны.