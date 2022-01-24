Лукашенко заявил, что не допустит оккупации Белоруссии, пока остается президентом

Лукашенко заявил, что не допустит оккупации Белоруссии, пока останется президентом. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что не допустит оккупации Белоруссии, пока будет находиться у власти. Так он ответил в понедельник 24 января на сообщения СМИ, определяющие совместные российско-белорусские военные учения, которые проходят на территории Белоруссии, как «оккупацию» этой страны.

«Сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал то, что у нас «произошла оккупация Беларуси». Я как главнокомандующий как-то не заметил» - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что не намерен допустить оккупации Белоруссии какой-бы то ни было другой страной, пока находится у власти.

«Никогда, никогда, по крайней мере пока я Президент и вы генералы, мы не допустим оккупации Беларуси. Этого не будет никогда ни с какой стороны. Ни слева, ни справа, ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни юга. Никогда. Мы умрем, но этого не допустим. Поэтому не надо спекулировать на этой теме», - сказал Лукашенко во время утверждения решения по охране государственной границы органами пограничной службы, обращаясь к высокопоставленным белорусским военным.

Совместные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022» пройдут в феврале. Российские войска начали прибывать в Белоруссию 18 января, сообщалось ранее на kp.ru.

Ранее Лукашенко заявил об угрозах Госдепа США в адрес Белоруссии.