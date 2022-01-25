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Общество25 января 2022 9:19

Алексей Навальный и Любовь Соболь включены в список экстремистов

В перечень внесены также несколько соратников блогера
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Алексей Навальный включен в список экстремистов

Алексей Навальный включен в список экстремистов

Фото: REUTERS

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК) Алексей Навальный и бывший юрист ФБК* Любовь Соболь включены в перечень лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

Как сообщается на сайте Росинмониторинга, в список террористов и экстремистов также внесены сторонники Навального – юрист Вячеслав Гимади и бывший депутат Томской городской думы Ксения Фадеева.

Напомним, Симоновский районный суд города Москвы в ходе заседания 2 февраля 2021 года заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный. Суд поддержал ходатайство ФСИН и отправил блогера в колонию общего режима.

Как писал сайт kp.ru, ранее в спиское экстремистов были Росинмониторингом были включены соратники Навального – временно исполняющий обязанности главы партии и» Россия будущего Леонид Волков и экс-директор «Фонда борьбы с коррупцией»* Иван Жданов.

*Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента