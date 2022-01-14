Леонида Волкова и Ивана Жданова включили в список экстремистов

Леонид Волков - соратник Алексея Навального Фото: REUTERS

Соратники блогера Алексея Навального – временно исполняющий обязанности главы партии и» Россия будущего Леонид Волков и экс-директор «Фонда борьбы с коррупцией»* Иван Жданов – включены в список лиц, против которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

«Волков Леонид Михайлович, 10.11.1980 года рождения... Жданов Иван Юрьевич, 17.08.1988 года рождения», – указывается в списке на сайте Росинмониторинга.

Как писал сайт kp.ru, в июне прошлого года Жданов был объявлен в федеральный розыск по одному из связанных с ним уголовных дел.

В феврале 2021 Леонид Волков был объявлен в межгосударственный розыск. По мнению Следственного комитета России, он склонял подростков к противоправным действиям.

*Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента