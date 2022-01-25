Песков переадресовал вопрос о приостановке закупок вакцины "ЭпиВакКорона" Минздраву

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о приостановке закупок вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона", посоветовав обратиться в Министерство здравоохранения.

Отслеживание подобной информации не прерогатива Кремля, подчеркнул Песков.

- Не нужно предполагать, нужно позвонить в Минздрав и задать этот вопрос <…> Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый (вице-премьером РФ Татьяной) Голиковой в правительстве, можно туда тоже обратиться, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов сообщили, что министерство здравоохранения России приостановило закупки и поставки вакцины. В Государственной думе и российской фармацевтической компании также уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется. Сообщалось также, что в 2022 году не было запросов на производство данной вакцины.