Песков: Делать выводы о позиции США по предложениям о гарантиях безопасности преждевременно

Песков считает, что делать выводы о позиции США по предложениям о гарантиях безопасности преждевременно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делать какие-либо выводы относительно позиции Соединенных Штатов по предложенным Россией гарантиям безопасности в Европе рано, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Переговоры, собственно, в нынешней стадии завершены. Перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст. Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе», – сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.

Представитель Кремля добавил, что Москва «с большой обеспокоенность» наблюдает за нагнетанием напряженности со стороны Вашингтона.

Напомним, в пятницу, 21 января, состоялась беседа по гарантиям безопасности в Европе между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. После встречи глава Госдепартамента сообщил, что Вашингтон рассчитывает предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе на этой неделе.