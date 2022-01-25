В РФ собираются ввести уголовную ответственность за повторные побои

В России ужесточат ответственность за повторные побои. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В России могут усилить ответственность за повторное нанесение побоев. Пакет законопроектов, которые ужесточают ответственность за побои, в первом чтении приняла Госдума во вторник 25 января, сообщается на ДумаТВ.

Так, для тех, кто в первый раз нанес другому человеку побои (ссадины, синяки, ушибы), предусмотрена административная ответственность – штраф до 30 тысяч рублей или арест на 10-15 суток. Если побои нанесены повторно, ответственность будет уже уголовной. Это штраф до 40 тысяч рублей, до 240 часов обязательных работ, до полугода исправработ или до трех месяцев ареста.

Ранее на kp.ru сообщалось, что российское МВД предлагает ввести институт «временной защиты». Эта мера предполагает экстренное предварительное обеспечение безопасности массово прибывающих в РФ иностранцев в случае внутриполитического конфликта в стране их обычного проживания. Предполагается, что «временная защита» будет применяться в ситуациях, подобных массовому исходу граждан Украины в Россию в 2014 году.