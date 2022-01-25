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Общество25 января 2022 16:11

Проверка боеготовности началась Южном военном округе РФ

В Южном военном округе проходит проверка боеготовности
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Южном военном округе началась проверка боеготовности.

В Южном военном округе началась проверка боеготовности.

Фото: REUTERS

Во вторник 25 января по тревоге были подняты воинские части Южного военного округа РФ. Тревога была учебной. Таким образом началась проверка боевой готовности в рамках плановой недели боевой готовности зимнего периода обучения, сообщает пресс-служба ЮВО.

Проверка проводится, чтобы оценить способность командиров соединений и воинских частей организовать межвидовое взаимодействие и управление приданными подразделениями различных родов войск уточнили в пресс-службе.

«В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии», — рассказал командующий войсками ЮВО генерал Александр Дворников.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Белоруссию прибывают российские военные Белоруссию для проверки сил реагирования Союзного государства. В Белоруссии в период с 10 по 20 февраля 2022 года пройдут совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость – 2022».