Проверка боеготовности началась Южном военном округе РФ

В Южном военном округе началась проверка боеготовности. Фото: REUTERS

Во вторник 25 января по тревоге были подняты воинские части Южного военного округа РФ. Тревога была учебной. Таким образом началась проверка боевой готовности в рамках плановой недели боевой готовности зимнего периода обучения, сообщает пресс-служба ЮВО.

Проверка проводится, чтобы оценить способность командиров соединений и воинских частей организовать межвидовое взаимодействие и управление приданными подразделениями различных родов войск уточнили в пресс-службе.

«В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии», — рассказал командующий войсками ЮВО генерал Александр Дворников.

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