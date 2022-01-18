Российские военные начали прибывать в Белоруссию для проверки сил реагирования Союзного государства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подразделения из состава российских Вооруженных сил начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Такое заявление во вторник, 18 января, сделали в пресс-службе Министерства обороны республики.

«В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в заявлении военного ведомства.

Как уточнили в министерстве, учитывая тот факт, что проверка является внезапной, прибытие российских войск будет осуществляться только на протяжении первого этапа. «На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач», - говорится в заявлении.

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Олег Воинов сообщил, что учения «Союзная решимость – 2022» состоятся на территории Белоруссии в период с 10 по 20 февраля 2022 года. К учениям привлекут ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.

Напомним, накануне российский посол в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Москва не оставит незамеченным наращивание сил Североатлантического альянса у белорусских границ.