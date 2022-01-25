Блогерша потребовала с Харламова 1 миллион рублей за использование ее фото Фото: Борис КУДРЯВОВ

На Гарика Харламова и «Камеди клаб» подали иск в суд. Претензии возникли у девушки по имени Анна Полякова. Она является блогером и возмутилась тем, что снимки с ее страницы были показаны в шоу.

Как это водится, продемонстрировали девушку не с самой лучшей стороны, и Анна решила защитить свое доброе имя.

Иск был направлен в Мещанский суде в январе, а первое заседание назначено на 14 февраля.

Как стало известно сайту mk.ru, снимки Анны были показаны в шоу еще в 2020 году. Почему она до сих пор медлила и не озвучивала свое недовольство, остается только гадать.

В иске девушка указала, что создатели шоу не спросили ее разрешения на использование изображения. Да и суть увиденного больно ранила девушку. Так что достойной компенсацией она посчитала миллион рублей.

Новогодние каникулы закончились для Гарика Харламова больничной койкой. Шоумен угодил в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Резидент «Камеди клаб» несколько дней провел под капельницей, чтобы стабилизировать свое состояние. Что стало причиной недуга, он не стал уточнять.