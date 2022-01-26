Путин заявил, что безработица в России находится на минимальном уровне

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Безработица в России составляет 4,3%. Такое заявление в среду, 26 января, сделал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с итальянским бизнесом, отметив, что данный показатель находится на минимальном уровне.

«Безработица у нас держится на исторических минимумах - 4,3%», - заявил российский лидер.

Глава государства также отметил, что рост ВВП России в прошлом году оценивается примерно в 4,5%. По его словам, ключевым фактором инвестиционной привлекательности страны стала макроэкономическая стабильность, обеспечению которой государство «уделяет и намерено уделять в будущем приоритетное внимание».

Напомним, в конце декабря прошлого года Путин на заседании кабинета министров заявил, что четкие действия российского правительства способствовали восстановлению экономики страны после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, а также помогли снизить безработицу, отметив, что для развития успеха необходимо задействовать все факторы роста экономики.