Путин заявил о восстановлении экономики и снижении безработицы

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Четкие действия правительства России способствовали восстановлению экономики России после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, а также помогли снизить безработицу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 24 декабря, на заседании кабинета министров.

Глава государства подчеркнул, что для развития успеха необходимо задействовать все факторы роста экономики.

Как ранее писал сайт kp.ru, на большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года российский лидер заявил, что рост ВВП России по итогам 2021 года составит 4,5%. По его словам, экономика страны восстанавливается от пандемии коронавируса быстрее, чем в других государствах. Это также выражается в увеличении реальных зарплат населения.

Напомним, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова рассказала, что в России уровень безработицы в октябре этого года упал до 4,3%. По ее словам, этой самый низкий показатель за последние годы.