В ЛНР заявили об американских наемниках из ЧВК в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Донбассе присутствуют наемники из частной военной компании Academi, заявил глава управления Народной милиции Луганской народной республики Ян Лещенко. По его словам, они тренируют военнослужащих Вооруженных сил Украины в Львовской, Николаевской, Херсонской, Житомирской областях и Одессе.

«Мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне Операции объединенных сил наемников из Academi, ранее известной как Blackwater», – рассказал представитель оборонного ведомства в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины могут начать наступление на Донбасс в ближайшие дни. Военная операция может начаться после прибытия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, считают в Луганске.

Напомим, в ДНР сообщали о стягивании Киевом к Донбассу 120-тысячной армии и тяжелого вооружения.