Эдуард Басурин: Украина стянула к ДНР и ЛНР 120-тысячную армию, тяжёлое оружие и увеличила число обстрелов в пять раз

Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Фото: REUTERS

-... Эдуард Александрович, это Гамов из Москвы, «Комсомольская правда». Извините, что так рано. (Было 7 утра.) В другое время до вас просто не дозвониться. Я буквально нам минуточку. Слышно нормально меня?

- Да.

- А вы громкую связь уберите, пожалуйста, а то плохая запись будет.

- У меня нет громкой связи.

- Мы внимательно здесь следим за вашими сообщениями, за заявлениями главы ДНР Дениса Пушилина. Звучит цифра: 120 тысяч военнослужащих с той стороны - на линии соприкосновения - скопилось. Это не только на границе с ДНР, имеется в виду на всем протяжении фронта – это и ЛНР тоже. Я правильно понял?

- Да, вы правильно поняли.

- Скажите, пожалуйста, это что – и визуально все это можно наблюдать? Или - просто это разведка?

- Это - разведка. Из зоны это наблюдать невозможно, здесь данные разведки.

- Ясно. А ваши войска, они приведены в боевую готовность и готовы отразить удары, если вдруг будет какая-то провокация...

- Да, все правильно.

- И еще из разных источников звучат и такие заявления - не исключено, что накануне Олимпиады (открывается в Пекине 4 февраля) украинские власти могут пойти на провокации...

- Я не могу об этом судить. Наверное, есть люди, которые, следуя конспирологии, что-то планируют под определенные какие-то даты, что-то подводят к ним...

- Скажите, а как сейчас обстановка в Донецке?

- Да в Донецке спокойно. Паники никакой нет. Люди как бы нормально - живут своей жизнью, работают, воспитывают детей.

- А я имею в виду, как обстановка - обстрелы, ну, в смысле, не самого Донецка, - пригородов...

- Да, я понял.

Ну, после Нового гола количество обстрелов увеличивается, еще применяется тяжелое вооружение, которого раньше не было. В этом плане - да, есть увеличения обстрелов. Как в количестве, так и в качестве.

- А вот если говорить - в разы, во сколько увеличились обстрелы?

- Если было ноль, а стало пять, это больше или меньше?

- Да, конечно... И вот ваше заявление было, буквально пару дней назад, что для вооружения украинской армии прибыла из Англии партия гранатометов...

- Да. Мы подтверждаем, что эта партия, которая была поставлена из Великобритании, сейчас уже находится на вооружении украинской армии.

- Вы часто бываете на передовой... Как обстановка, настроение?

- Паники никакой нет. Все нормально.

- Вот если сегодняшнюю ситуацию сравнивать с той, что возникала у вас за все эти годы, начиная с 2014-го, была такая же концентрация сил с той стороны, на линии соприкосновения? И - вообще, такая тревожная обстановка? Была уже?

- Да была. Была и намного опаснее и серьезнее, чем в этот раз.

- То есть, в принципе, можно предположить, что нагнетание напряжённости, которое мы сейчас наблюдаем, связано с определёнными событиями?

- Это нагнетание может быть связано с тем, что власти Украины решили подыграть американцам.

- А, чтобы их привлечь, мобилизовать? И показать, что вот…

- Да. Да, да.

- … без вас никак, видите, Россия создает напряженность на этом участке. Но американцы уже, вы же слышали, несколько раз заявляли, что не будут участвовать в этом конфликте, и Байден об этом тоже говорил. И, наверное, я не могу вас не спросить, как вы оцениваете вот эти консультации России с Западом по гарантиям безопасности, которые проводились? И которые, в общем, и сейчас проводятся…

- Понял, о чем вы говорите, но я как бы не имею права - ни морального, ни этического, ни профессионального - комментировать эти события, мы в этом не участвуем.

- Ну, значит, вы просто внимательно следите, наблюдаете.

- Да, я отслеживаю, но не более того. Но и не комментирую. Спасибо, до свидания!

- Все, спасибо вам огромное. Вы держитесь, мы с вами.