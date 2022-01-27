В ЛНР не исключают наступление украинской армии на Донбасс в ближайшие дни Фото: кадр из видео

Вооруженные силы Украины могут начать наступление на Донбасс в ближайшие дни, считают в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Военная операция может начаться после прибытия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть произведен главный удар ВСУ», – сообщается на сайте Народной милиции ЛНР.

В Луганске уточнили, что Командованием 30-й и 24-й ОМБР ВСУ проводится планирование наступательных действий. Кроме того, украинские военные осуществляют заправку техники и ее техническое обслуживание.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ДНР сообщали о стягивании Киевом к Донбассу 120-тысячной армии и тяжелого вооружения.