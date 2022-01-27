В подземных хранилищах Европы осталось менее четверти от закачанного летом газа

В Европе фиксируют рекордно низкую заполненность газовых хранилищ Фото: REUTERS

Заполненность газом подземных хранилищ в Европе опустилась ниже 41%. Об этом сообщает "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Такая ситуация наблюдается впервые за все время наблюдений, начатых в 2011 году.

Как следует из сведений Gas Infrastructure Europe, европейские подземные хранилища оказались заполнены менее, чем на половину - на 40,9%. Еще ниже этот показатель в Германии и Франции – около 39%.

Не лучше ситуация в газовых хранилищах Украины, где запасы составляют почти в полтора раза (на 45,4%) ниже, чем годом ранее. Газа в них сейчас на 3,5 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозной погоды и небольших запасов ресурса в своих хранилищах. Предпосылками к топливному кризису эксперты называют процесс перехода к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа.