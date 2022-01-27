В Германии подтвердили планы проведения онлайн-встречи представителей бизнеса с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восточный комитет экономики Германии подтвердил планы проведения онлайн - встречи представителей немецкого бизнеса с президентом России Владимиром Путиным.

«Восточный комитет традиционно организует раз в год переговоры предпринимателей с президентом Путиным и важных для экономики министрами. И в этом году запланирована встреча в онлайн-формате», - приводит ТАСС заявлении пресс-службы организации, где отметили, детали на данный момент не определены.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что онлайн-встреча запланирована на 3 марта текущего года.

Напомним, днем ранее, 26 января, состоялась встреча российского лидера с представителями итальянского бизнеса. Как писал сайт kp.ru, в ходе встречи Путин заявил, что Россия и Италия в период распространения коронавирусной инфекции сумели сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне.