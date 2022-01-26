Путин заявил, что Россия и Италия в пандемию сохранили экономическое сотрудничество на высоком уровне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

России и Италии в период распространения коронавирусной инфекции смогли сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне. Такое заявление в среду, 26 января, сделал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с итальянским бизнесом.

Глава государства отметил, что на фоне пандемии коронавируса «деловые контакты оказались затруднены», а также в целом, по его словам, «волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно, не способствовала реализации новых проектов и инициатив». «Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось все-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке», - заявил российский лидер.

Путин также заявил, что Россия рассматривает Италию в качестве одного из главных экономических партнеров.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что власти Италии не советовали своим бизнесменам отказаться от встречи с российским лидером, уточнив, что количество итальянских участников встречи уменьшилось на три человека по разным причинам.