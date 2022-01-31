FT: США подготовили санкции против членов советов директоров госкомпаний России

Соединенные Штаты подготовили санкции против членов советов директоров госкомпаний России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки подготовили санкции против членов советов директоров государственных компаний России. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Уточняется, что меры будут приняты в случае «вторжения» России на Украину.

- Физические лица, которых мы определили (для включения в санкционный список), близки к Кремлю и играют роль в процессе принятия правительственных решений или как минимум имеют отношение к дестабилизирующему поведению Кремля, — рассказал собеседник издания.

При этом конкретные имена приведены не были. Источник газеты уверен, что после этих мер россияне, против которых будут введены санкции, не смогут хранить свои средства в банках западных стран, а также отправлять своих детей на обучение в западные образовательные учреждения.

Напомним, ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев высказался об утверждениях американских властей, которые заявляют, что Россия якобы угрожает Украине. Патрушев назвал эти утверждения «полной нелепостью».

До этого российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.