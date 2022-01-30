Секретарь Совбеза Патрушев назвал полной нелепостью утверждения о «российской угрозе» Украине

Патрушев назвал нелепыми утверждения о том, что Россия якобы хочет войны с Украиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев высказался об утверждениях американских властей, которые заявляют, что Россия якобы угрожает Украине. Патрушев назвал эти утверждения «полной нелепостью». Об этом секретарь Совбеза заявил в воскресенье 30 января в Санкт-Петербурге, где Патрушев на Пискаревском мемориальном кладбище возложил цветы в память о жертвах блокады Ленинграда, пишет ТАСС.

«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы», - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что об отсутствии угрозы заявляют «сами украинцы, в том числе официальные лица».

Николай Патрушев подчеркнул, что официальные лица США готовы «драться до последнего украинца», настаивая, что «российская угроза» в отношении Украины якобы реальна.

«Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца», - сказал Патрушев.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа не станет вступать в гипотетический вооруженный конфликт с участием Украины. Подробности читайте здесь на kp.ru.