Посольство России в США назвало обвинения Вашингтона в подготовке «вторжения» на Украину голословными и бездоказательными

Посольство России в Вашингтоне Фото: REUTERS

Постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные заявления – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.

Об этом заявило российское посольство в Вашингтоне после того, как в Белом доме назвали «сроки» предполагаемого «нападения», а в Пентагоне заявили о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

«Представители администрации уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций». Доказательств, как водится, нет», - говорится в заявлении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

Дипломаты отметили, что США повторяют «один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод».

В посольстве подчеркнули, что неумолкающие в США обвинения в адрес России – «голословны и не могут иметь никаких подтверждений».

«Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем», - подытожили в дипмиссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что наша страна якобы готовит «предлог» для «нападения» на Украину. Причем ранее он говорил, что американские разведслужбы не считают, что Россия намерена «нападать» на Украину, однако на сегодняшний день, по его словам, у Вашингтона гораздо меньше уверенности в достоверности собранной американской разведкой информации.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

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