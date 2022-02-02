Названы способы избавления российских городов от бездомных собак

Зоозащитники заявили, что проблему бездомных собак решит стерилизация и введение ответственности для хозяев животных Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Зоозащитники и организаторы приютов для брошенных собак назвали способы решения проблемы бродячих животных в российских городах. По их мнению, важно введение ответственности для хозяев питомцев и тех, кто их разводит.

"Если бы качественно работала государственная программа, у нас на улице остались бы только взрослые стерилизованные особи, не было бы новых поколений", - заявила президент фонда помощи бездомным животным "Сильная Лара" Валерия Некрасова в беседе с изданием Lenta.ru

Кроме того, зоозащитники отметили, что нападают чаще не выросшие на улице собаки, а домашние, от которых избавились владельцы.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что при встрече со стаей собак нужно медленно отходить назад и не бежать.

"Чаще всего собаки нападают из-за нескольких причин: если вы находитесь на территории, которую они считают своей, если животное голодное, больное или пытается защитить свое потомство", - цитирует специалиста телеканал "360".

Сайт KP.RU проводил опрос и выяснил, сколько россиян живет в страхе перед сворами бродячих дворняг. Мы задали вопрос "А вы боитесь бродячих собак?" и узнали, что угрозу и опасность в бездомных животных видят больше 80% респондентов.