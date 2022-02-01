Больше половины россиян боятся встреч с бродячими собаками

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России участились случаи нападения бездомных собак на прохожих. Жертвами уличных животных стали уже несколько детей и взрослых. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, сколько россиян живет в страхе перед сворами бродячих дворняг.

Мы задали вопрос «А вы боитесь бродячих собак» и узнали, что угрозу и опасность в бездомных животных видят больше 80% респондентов.

67% опрошенных рассказали, что боятся агрессивных дворняг и всегда стараются обходить их стороной.

«Собаки, бросающиеся и рвущие человека, уже не собаки, а дикие звери и их нужно усыплять, т.к. переучить их невозможно!», - уверен один из участников опроса.

«Не сказала бы что боюсь, но опасаюсь. Было, что на меня кидались собаки бродячие», - добавила еще одна участница исследования.

16% респондентов отметили, что не боятся за себя, но переживают за детей, ведь они не смогут справиться даже с одной бродячей собакой, не то что со сворой.

«На меня в детстве нападали псы сворой. Тот, кто защищает собак, подумайте, сможет ли ваш ребенок отбиться. Мне повезло, что была зима, и я был в теплой куртке. Дворняги прыгали и пытались вцепиться в горло. Одна сзади за капюшон схватила и повалила на землю... Так что тут приходится выбирать, собаки или дети», - поделился своей историей один из опрошенных.

8% респондентов сообщили, что уличных собак не боятся. Эта категория опрошенных уверена, что в случае необходимости сможет найти общий язык с животными.

«Хороших людей собаки не кусают», - выдвинул свою теорию участник исследования.

А вот еще 9% заявили, что бродячих собак не боятся, а жалеют, и, по возможности, подкармливают.

«Если бы каждый подкармливал, а не махал палками и не орал, то и собаки бы не нападали», - уверена еще одна участница опроса.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 9,3 тысячи человек.

Напомним, ранее читатели KP.Ru выдвинули предложения, как бороться с проблемой бродячих собак. Тогда половина опрошенных заявили, что агрессивных дворняг нужно усыплять или отстреливать.