Захарова иронично отреагировала на публикации западных СМИ о «вторжении России на Украину Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикации западных СМИ о «вторжении» России на Украину. Некоторые издания накануне заявили, что российские войска войдут на украинскую территорию ночью в среду, 16 февраля.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun: огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как писал сайт kp.ru, несколько западных изданий накануне сообщили о «вторжении» России на Украину ночью в среду, 16 февраля. Позже британская The Sun отредактировала свою статью. уточнив, что ночь, когда должна была состояться российская атака, прошла без происшествий.

Напомним, ранее президент США Джо Байден в ходе участия в видеоконференции с лидерами западных стран, Европейского союза и НАТО назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля 2022.

Москва не раз говорила, что у нее нет планов «нападать» на Украину. Постпред России в ООН Василий Небензя заявлял, что страны Запада так и не привели никаких доказательств о приписываемых российской стороне планах нападения.