Журналисты The Sun изменили статью о "вторжении" России на Украину Фото: REUTERS

Британское издание The Sun, которое накануне сообщило о «вторжение» России на Украину в три часа ночи среды, 16 февраля, отредактировало свою статью.

Журналисты таблоида уточнили в статье, что ночь, когда должна была состояться российская атака на Украину, прошла без происшествий. «Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», - сказано в отредактированной статье.

При этом The Sun отметил, что президент России Владимир Путин заставляет западные страны и дальше теряться в догадках, а также заявляют, что напряжение продолжает оставаться высоким.

Украинское издание «Страна.ua» в свою очередь иронично добавило, что «вторжение на сегодня отменяется из-за «загадочности» Путина».

Напомним, ранее президент США Джо Байден в ходе участия в видеоконференции с лидерами западных стран, Европейского союза и НАТО назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля 2022. Однако, Москва не раз говорила, что у нее нет планов «нападать» на Украину. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада так и не привели никаких доказательств о приписываемых российской стороне планах нападения.