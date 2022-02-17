ДНР заявила об открытии ответного огня после обстрела со стороны украинских силовиков

ДНР открыла огонь в ответ на обстрелы со стороны украинских силовиков Фото: REUTERS

Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) открыли ответный огонь по точкам украинских силовиков, с которых производят обстрел Донбасса. Об этом рассказали в ведомстве в четверг, 17 февраля.

"С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника", - сообщил журналистам представитель ведомства.

Стоит отметить, что обстрелу подверглась территория не только ДНР, но и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Как ранее писал сайт kp.ru, начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко привел информацию об обстрелах со стороны Украины на славяносербском, станично луганском, дебальцевском и попаснянском направлениях. В первых трех случаях стреляли из минометов, в четвертом – из станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.