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Политика17 февраля 2022 7:41

ДНР заявила об открытии ответного огня после обстрела со стороны украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной республики подчеркнула, что это сделано для защиты мирного населения
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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ДНР открыла огонь в ответ на обстрелы со стороны украинских силовиков

ДНР открыла огонь в ответ на обстрелы со стороны украинских силовиков

Фото: REUTERS

Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) открыли ответный огонь по точкам украинских силовиков, с которых производят обстрел Донбасса. Об этом рассказали в ведомстве в четверг, 17 февраля.

"С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника", - сообщил журналистам представитель ведомства.

Стоит отметить, что обстрелу подверглась территория не только ДНР, но и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Как ранее писал сайт kp.ru, начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко привел информацию об обстрелах со стороны Украины на славяносербском, станично луганском, дебальцевском и попаснянском направлениях. В первых трех случаях стреляли из минометов, в четвертом – из станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.