Народная милиция ЛНР сообщила об обострении обстановки на линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР сообщает об обстрелах минометами и гранатометами со стороны Украины Фото: REUTERS

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко заявил об обострении обстановки на линии боевого соприкосновения. Его заявление опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась, - подчеркнул Лещенко. - Противник, по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта".

В частности, приводятся факты обстрелов со стороны Украины на славяносербском, станично луганском, дебальцевском и попаснянском направлениях. В трех случаях стреляли из минометов, в четвертом – из станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В связи с этим Народная милиция ЛНР обратилась к международным наблюдателям с призывом зафиксировать факты агрессивных действий со стороны Киева, а также принять меры для предотвращения кровопролития.

Как ранее писал сайт kp.ru, народная милиция ЛНР снова сообщила об обнаружении бронетехники украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе. По информации ведомства, бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 были замечены в поселках Станица Луганская и Макарово.