Москва устанавливает дипломатические отношения с ЛНР и ДНР с 22 февраля 2022

МИД России заявил об установлении дипломатических отношений с ЛНР и ДНР. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия устанавливает дипломатические отношения с ЛНР и ДНР с 22 февраля 2022 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Сообщается, что российское дипломатическое ведомство обменялось нотами с МИД ДНР и МИД ЛНР. В Москве появятся посольства республик Донбасса, а в Донецкой и Луганской народных республиках – российские посольства.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина №71 от 21 февраля с.г. сегодня, 22 февраля 2022 г., путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой Народной Республики, а также МИД России и МИД Луганской Народной Республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, а также Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой на уровне посольств», - сказано в сообщении.

Глава МИД России направил поздравления коллегам из ЛНР и ДНР.

«Российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии внешнеполитических ведомств в интересах граждан наших стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности», - сказано в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что из-за угроз физической расправы над дипломатами Россия в ближайшее время эвакуирует из Украины сотрудников посольства.

В то же время в МИД России не думают о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Подробности здесь на kp.ru.