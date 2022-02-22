Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 февраля 2022 18:58

Москва устанавливает дипломатические отношения с ЛНР и ДНР с 22 февраля 2022

МИД России установил дипломатические отношения с республиками Донбасса
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
МИД России заявил об установлении дипломатических отношений с ЛНР и ДНР.

МИД России заявил об установлении дипломатических отношений с ЛНР и ДНР.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия устанавливает дипломатические отношения с ЛНР и ДНР с 22 февраля 2022 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Сообщается, что российское дипломатическое ведомство обменялось нотами с МИД ДНР и МИД ЛНР. В Москве появятся посольства республик Донбасса, а в Донецкой и Луганской народных республиках – российские посольства.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина №71 от 21 февраля с.г. сегодня, 22 февраля 2022 г., путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой Народной Республики, а также МИД России и МИД Луганской Народной Республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, а также Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой на уровне посольств», - сказано в сообщении.

Глава МИД России направил поздравления коллегам из ЛНР и ДНР.

«Российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии внешнеполитических ведомств в интересах граждан наших стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности», - сказано в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что из-за угроз физической расправы над дипломатами Россия в ближайшее время эвакуирует из Украины сотрудников посольства.

В то же время в МИД России не думают о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Подробности здесь на kp.ru.