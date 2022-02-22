МИД России не думают о разрыве дипломатических отношений с Украиной Фото: REUTERS

Россия не думает о разрыве дипломатических отношений с Украиной, это выбор Киева, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мы о таком решении не думали – это не наш выбор», – сказал дипломат.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает полный разрыв дипломатических отношений с Россией в связи с признанием ею независимости республик Донбасса. По его словам, соответствующий запрос пришел ему от Министерства иностранных дел России.

В Кремле считают разрыв дипломатических отношений России и Украиной крайне нежелательным.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы республик Донбасса присутствовали при подписании, после чего расписались на договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.