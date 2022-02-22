Россия эвакуирует персонал посольства из Украины

Российских дипломатов в ближайшее время эвакуируют из Украины из-за угроз физической расправы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МИД России заявил, что в ближайшее время будет проведена эвакуация сотрудников российского посольства из Украины. Это связано с неоднократными угрозами физической расправы, которые поступали в адрес дипломатов, и отсутствием реакции на это киевских властей.

В опубликованном во вторник 22 февраля заявлении МИД отмечается, что дипломатические представительства России в Украине за последние годы не раз подвергались нападениям.

«С 2014 года неоднократным нападениям подвергалось Посольство России в Киеве и Генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу Центра», - сказано в заявлении.

В МИД заявили, что украинские власти не реагировали на факты угроз в адрес российских дипломатов и агрессивных действий в их адрес.

«Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее», - заявляет российский МИД.

Сообщается, что персонал российского Посольства и консульств будет в ближайшее время эвакуирован из Украины.

«Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», - заявляет Министерство иностранных дел РФ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает разрыва дипломатических отношений с Россией. В то же время в МИД России заявили, что не думают о разрыве дипломатических отношений с Украиной.