В США заявили, что "Северный поток - 2" не будет запущен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США заявили, что газопровод "Северный поток - 2" запущен не будет, а потраченные на него строительство 11 миллиардов долларов потрачены впустую. Такое мнение высказал представитель американской администрации высокого ранга.

- Ночью мы провели консультации с Германией. В результате российский газопровод "Северный поток - 2" не будет работать. Это 11 миллиардов долларов, потраченных впустую на контролируемый Россией газопровод, - сказал он.

Накануне сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц поручил остановить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". Это немецкий ответ на российское признание независимости ДНР и ЛНР.

Также он назвал признание республик Донбасса "вопиющим нарушением международного права" и Устава ООН, отметив при этом что Берлин продолжает считать важным "нормандский формат", и собирается продолжать использовать его вместе с Парижем.