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Экономика22 февраля 2022 21:02

В США заявили, что "Северный поток - 2" не будет запущен

Выделенные на него строительство 11 миллиардов долларов потрачены впустую, считают в Штатах
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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В США заявили, что "Северный поток - 2" не будет запущен

В США заявили, что "Северный поток - 2" не будет запущен

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США заявили, что газопровод "Северный поток - 2" запущен не будет, а потраченные на него строительство 11 миллиардов долларов потрачены впустую. Такое мнение высказал представитель американской администрации высокого ранга.

- Ночью мы провели консультации с Германией. В результате российский газопровод "Северный поток - 2" не будет работать. Это 11 миллиардов долларов, потраченных впустую на контролируемый Россией газопровод, - сказал он.

Накануне сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц поручил остановить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". Это немецкий ответ на российское признание независимости ДНР и ЛНР.

Также он назвал признание республик Донбасса "вопиющим нарушением международного права" и Устава ООН, отметив при этом что Берлин продолжает считать важным "нормандский формат", и собирается продолжать использовать его вместе с Парижем.