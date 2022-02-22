«Это чистое самоубийство»: Что ждет Европу из-за санкций против «Северного потока - 2»

Канцлер Германии Олаф Шольц поручил остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток-2». Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц поручил остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток-2». Это немецкий ответ на российское признание независимости ДНР и ЛНР. Действительно ли это решение может ударить по российской экономике?

- Да, из-за остановки «Северного потока - 2» на какое-то очень незначительное время в российском бюджете будет поменьше денег, - признает Рустам Танкаев, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России. - Но вряд ли это серьезно скажется на российской экономике. На самом деле, введение любых станций потеряло какой-либо смысл, России они безразличны.

- А сама Европа, отказываясь сертифицировать газопровод, не стреляет ли себе в ногу?

- Сейчас любые санкции против России будут бить по тем странам, которые их введут. США обеспечивают себя энергоносителями, чего не сказать о Евросоюзе. Посудите сами: в этом году ЕС, по моим подсчетам, понадобится импортировать как минимум 350 млрд кубометров газа. Система транзита газа через Украину фактически умерла: компрессоры пришли в негодность, трубы дырявые. Несколько лет назад Украина получала кредит на ремонт газотранспортной системы, он он был разворован. И в этой ситуации вводить санкции против «Северного потока-2» — чистое самоубийство. То же самое, что сделать харакири.

- А газ где брать будут?

- Энергию, которая необходима Европе, заменить нечем. Многие могут сказать: надо увеличить сжигание угля и т. д... Но эти люди не знают, что Евросоюз в год получает 100 млн тонн угля из России. ЕС находится в очень сложном положении и Россия для него — единственное спасение. Поэтому закрывать какие-то направления импорта энергоносителей из России — идиотизм.

- Америка не сможет заменить российский газ?

- Возможности США по экспорту газа очень маленькие.Как экспортер газа, США занимают примерно седьмое место в мире. При этом там нет возможности административными мерами заставить производителей экспортировать его именно в ЕС. Газ пойдет туда, где выше цены. Если в Европе они будут выше, чем в Азии — то пойдет в Европу. Но это будет означать полную потерю конкурентоспособности для европейской промышленности. Никто не будет покупать европейские автомобили, компьютеры и другую технику, потому что она станет в два раза дороже аналогов из из США или Японии. В результате можно прогнозировать полную потерю конкурентоспособности ЕС и позиций на мировой рынке, очень высокую безработицу и регресс.