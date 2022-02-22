Канцлер ФРГ Шольц объявил об остановке сертификации "Северного потока - 2"

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Сертификация газопровода «Северный поток – 2» будет остановлена. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, отметив, что Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания.

Глава немецкого правительства также заявил, что реакция на решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет целенаправленной и сплоченной, а действия России не останутся без последствий.

«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается "Северного потока - 2". Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности», - заявил канцлер Германии.

Шольц назвал признание республик Донбасса «вопиющим нарушением международного права» и Устава Организации Объединенных Наций, отметив при этом что Берлин продолжает считать важным «нормандский формат», и собирается продолжать использовать его вместе с Парижем.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Как писал сайт kp.ru, в Кремле назвали реакцию Запада на решение Москвы предсказуемой и прогнозируемой.