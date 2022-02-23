В ЛНР заявили о выселении украинскими военными мирных жителей из домов в Донбассе Фото: REUTERS

Украинские военные начали выселять мирных жителей Донбасса из домов, заявили в Народной милиции Луганской народной республики. По информации ведомства, в дома заселяется личный состав прибывших в Донбасс подразделений территориальной обороны ВСУ.

«Под предлогом плановой эвакуации населения, военно-гражданская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населенных пунктах Золотое и Попасная. Вывезены порядка 60 человек. В высвобожденные дома заселили прибывших боевиков территориальной обороны», – сообщается на сайте Народной милиции ЛНР.

Напомним, в последние дни Донецкая и Луганская народные республики сообщают о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 23 февраля, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на территории республики за минувшие сутки погибли трое мирных жителей и были ранены четверо военнослужащих во время обстрелов со стороны ВСУ.

Тем временем в Народной милиции ДНР сообщили о прибытии дополнительных сил Украины в Донбасс.