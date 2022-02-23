В Народной милиции ДНР сообщили о прибытии дополнительных сил Украины в Донбасс

В ДНР сообщили о прибытии дополнительных сил Украины в Донбасс Фото: Виктор Гусейнов

В Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о прибытии дополнительных сил Нацполиции Украины на подконтрольные Киеву территории Донбасса.

- С начала текущих суток противник 14 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики с применением ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых миномётов, выпустив 145 снарядов и мин, — говорится в сообщении Народной милиции республики.

Напомним, в последние дни Донецкая и Луганская народные республики сообщают о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 23 февраля, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на территории республики за минувшие сутки погибли трое мирных жителей и были ранены четверо военнослужащих во время обстрелов со стороны ВСУ. Позже появилась информация, что Военные силы Украины (ВСУ) разместили свои танки вблизи населенного пункта Воздвиженка, расположенного в Донбассе.