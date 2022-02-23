В ДНР сообщили, что украинские силовики разместили танки вблизи Воздвиженки в Донбассе Фото: REUTERS

Военные силы Украины (ВСУ) разместили свои танки вблизи населенного пункта Воздвиженка, расположенного в Донбассе. Такое заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой народной республики.

«Боевики... разместили семь танков Т-64 вблизи Воздвиженки и две боевые бронированные машины вблизи Майорска. Боевики... разместили одну боевую машину пехоты БМП-1 вблизи Новотроицкого», - заявил он в среду, 23 февраля.

Напомним, в последние дни Донецкая и Луганская народные республики сообщают о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 23 февраля, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на территории республики за минувшие сутки погибли трое мирных жителей и были ранены четверо военнослужащих во время обстрелов со стороны ВСУ.