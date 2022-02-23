Верховная Рада ввела режим ЧП на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территории Украины с 24 февраля 2022 года будет введено чрезвычайное положение на 30 суток. Соответствующее решение сегодня утвердили в Верховной Раде.

Отмечается, что режим не будет действовать только в Донецкой и Луганской областях, поскольку там уже введен особый правовой режим с 2014 года. За решение о введении ЧП проголосовали 335 депутатов.

"Ввести чрезвычайное положение с 00:00 (01:00 по московскому времени - прим.ред.) 24 февраля 2022 года сроком на 30 дней", - указывается в документе.

Режим ЧП предполагает ограничения на въезд и выезд из страны, возможность ограничения свободы перемещения, запрет массовых мероприятий, возможность введения комендантского часа, а также усиленный контроль за теле- и радиовещанием, в том числе запрет распространять информацию, "дестабилизирующую обстановку". Призывникам, военнообязанным и резервистам запрещается менять место проживания без уведомления властей.

Напомним, ранее предложение о введении чрезвычайного положения на территории Украины высказал глава государства Владимир Зеленский. Также аналогичное решение было принято Советом национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины. Об этом сообщал в ходе брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов.