Компания «Газпром» продолжает поставлять газ через Украину в штатном режиме Фото: REUTERS

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, компания продолжает поставлять газ через Украину в штатном режиме.

- Газ идет, — сказал он в разговоре с журналистами.

Куприянов добавил, что заявка на поставки выросла до 83 миллионов кубометров. Вчера, 23 февраля 2022 года, показатель был равен 60 миллионам кубометров.

Данную информацию подтвердил газотранспортный оператор Eustream.

Ранее глава немецкого концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что компания «Газпром» всегда была надежным партнером, и поддерживала стабильные поставки газа в Европу, в интересах всех сторон. Маубах также выразил мнение, что текущих объемов поставок голубого топлива в Европу и запасов в подземных хранилищах хватит для зимы, однако указал и на необходимость значительного пополнения запасов летом, что, по его словам, вызывает опасения.