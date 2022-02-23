Глава Uniper заявил, что "Газпром" всегда поддерживал стабильность поставок газа в Европу Фото: REUTERS

Компания «Газпром» всегда была надежным партнером, и поддерживала стабильные поставки газа в Европу, в интересах всех сторон. Такое заявление сделали глава немецкого концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах в ходе телеконференции с инвесторами.

«Как мы уже заявляли, на протяжении нашего партнерства в течение 50 лет "Газпром" всегда был надежным партнером», - заявил глава компании, отметив, что сохранение поставок российского газа в Европу, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины, будет в интересах всех сторон.

Маубах также выразил мнение, что текущих объемов поставок голубого топлива в Европу и запасов в подземных хранилищах хватит для зимы, однако указал и на необходимость значительного пополнения запасов летом, что, по его словам, вызывает опасения.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава комитета Бундестага назвал лицемерием решение немецкого правительства о заморозке проекта «Северный поток - 2», отметив, что запуск газопровода мог бы позитивно сказаться более чем на 10 странах.