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Политика24 февраля 2022 12:05

Украина сохраняет консульские отношения с Россией

МИД Украины сообщил, что страна сохраняет консульские отношения с Россией
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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На Украине сообщили, что страна сохраняет консульские отношения с Россией

На Украине сообщили, что страна сохраняет консульские отношения с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что страна сохраняет консульские отношения с Россией.

- Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Россией без разрыва консульских отношений, согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в четверг, 24 февраля 2022 года, сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией. Это означает, что страна отзовет свои посольства и консульства из РФ в полном составе. Политик также объявил о раздаче оружия всем желающим украинцам. По словам Зеленского, власти страны снимут санкции со всем украинцев, которые желают принять участие в территориальной обороне Незалежной. Президент также призвал украинцев стать донорами крови для ВСУ.