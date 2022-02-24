Украина сохраняет консульские отношения с Россией

На Украине сообщили, что страна сохраняет консульские отношения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что страна сохраняет консульские отношения с Россией.

- Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Россией без разрыва консульских отношений, согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в четверг, 24 февраля 2022 года, сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией. Это означает, что страна отзовет свои посольства и консульства из РФ в полном составе. Политик также объявил о раздаче оружия всем желающим украинцам. По словам Зеленского, власти страны снимут санкции со всем украинцев, которые желают принять участие в территориальной обороне Незалежной. Президент также призвал украинцев стать донорами крови для ВСУ.