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Политика24 февраля 2022 9:35

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Зеленский сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в четверг, 24 февраля 2022 года, сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией.

Это означает, что страна отзовет свои посольства и консульства из РФ в полном составе.

Политик также объявил о раздаче оружия всем желающим украинцам. По словам Зеленского, власти страны снимут санкции со всем украинцев, которые желают принять участие в территориальной обороне Незалежной. Президент также призвал украинцев стать донорами крови для ВСУ.

Глава государства обратился к россиянам и призвал их выступить против вооруженного конфликта с Украиной.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.