В Кремле призвали правоохранителей к бдительности из-за нынешней ситуации

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал сотрудников правоохранительных органов к бдительности из-за нынешней ситуации. Так он прокомментировал сообщения о перекрытии Красной площади в Москве.

- Наверняка здесь нужно адресовать вопрос органам внутренних дел, но, безусловно, ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и осторожности, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.